Kadıköy’de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken; İETT, "Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoför işten el çektirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkisi Pendik istikametinde meydana geldi. 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan iki yolcu yaralandı.

İETT'den yaptığı yazılı açıklamada ise alkollü olduğu iddia edilen şoförün işten el çektirildiği belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 07:10 sularında 19A Yenidoğan - Ayrılıkçeşme hattında görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır.

Konuyla ilgili Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoför işten el çektirilmiştir."