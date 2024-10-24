Kadıköy'de ilk gol geldi

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Kadıköy'de ilk gol geldi

Fenerbahçe, evinde Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Maçın 15. dakikasında Christian Eriksen, Manchester United'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü hafta maçonda sahasında İngiliz devi Manchester United’ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler taraftarı önünde rakibini mağlup edip Avrupa Ligi’nde üst sıralara yükselmek istiyor.

MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe Ankara'da yaşanan terör saldırısını unutmadı. Sarı lacivertliler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.

Maçın 15. dakikasında Christian Eriksen, Manchester United'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

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