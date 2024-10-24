Kadıköy'de ilk gol geldi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü hafta maçonda sahasında İngiliz devi Manchester United’ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler taraftarı önünde rakibini mağlup edip Avrupa Ligi’nde üst sıralara yükselmek istiyor.
MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR
Fenerbahçe Ankara'da yaşanan terör saldırısını unutmadı. Sarı lacivertliler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına müsabakaya siyah bantla çıkacak.
Maçın 15. dakikasında Christian Eriksen, Manchester United'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.