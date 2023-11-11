Kadıköy'de restorana motosikletli silahlı saldırı

Kadıköy de bir restorana motosikletli iki silahlı saldırı düzenledi. O anda dükkanda çalışan işçiler korku içinde masanın altına saklandı.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de restorana motosikletli silahlı saldırı

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, Eski Kasaplar Çarşısında meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde restoran işletmeciliği yapan bir dükkanda akşam saatlerinde gelecek olan müşteriler için hazırlık yapıldığı sırada plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçerken motosikletin üzerindeki iki kişi çıkardıkları silahla restorana 3 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanın camına denk geldi.

MASANIN ALTINDA SAKLANDILAR

O anda dükkanda çalışan işçiler korku içinde masanın altına saklandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

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