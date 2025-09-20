Kadıköy'de temizleme operasyonu!

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında Moda Sahili'nde temizlik yaptı. Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Moda ayağında 330 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Her yıl Eylül ayında 100'den fazla ülkede, Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği düzenleniyor. Kampanyanın Türkiye koordinatörlüğünü üstlenen TURMEPA, İstanbul, Antalya, İzmir, Fethiye ve Samsun'da eş zamanlı temizlik yaptı. Etkinliğin İstanbul ayağı Moda Sahili'nde gerçekleştirildi. TURMEPA'nın öncülüğünde, çok sayıda kurumun yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarında yaklaşık 400 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi. Etkinlikte bir saat içinde plastik, metal, kâğıt ve cam başta olmak üzere yaklaşık 330 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler olması dikkat çekti.

Deniz Temiz Derneği TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri müdürü Çağıl Toparlak Alkan, "TURMEPA olarak 23 yıldır ICC'nin Türkiye koordinatörüyüz. Bu işi ilk andan beri göğüsledik. Her geçen gün artan katılımcılarımızla, gönüllülerimizle sahillerimizi ve denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Bugün burada yüzlerce gönüllümüzle bir araya geldik, ama Türkiye'nin beş farklı noktasında İstanbul da olduğu gibi Fethiye, Antalya, İzmir ve Samsun'da etkinliklerimiz eş zamanlı devam ediyor. Burada toplanan atık verilerini daha sonra Uluslararası grupta paylaşıp bunun Türkiye'nin atık verisi olmasını sağlayacağız. Bu şekilde de her yıl atıkların neye göre arttığını neye göre azaldığının tutulduğu bir analizin de parçası olmuş durumdayız. O yüzden bununla gurur duyuyoruz. 23'üncü yılımız. Nicelerine diyoruz. Biz TURMEPA olarak kıyılarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.