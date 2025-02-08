Kadıköy'deki tarihi karakolda 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'deki tarihi karakolda 1 kişi öldü

İstanbul Kadıköy'de önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restore edilmek üzere çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç yangın, saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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Daha önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanıldığı öğrenilen ve restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi.

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İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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