Kadın bakan Macron'u seksice öptü. Yan bakan kıskandı

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninden günler sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Viral fotoğrafta spor bakanı Castera’nın Başkan Macron’un boynuna bir öpücük kondurduğu, Macron’un ise Castera’nın kolunu tuttuğu görüldü. Eski bir profesyonel tenis oyuncusu olan Castera’nın eliyle Macron'un koluna tutarken diğer elini de boynuna dolaması da dikkat çekti.

BAŞBAKAN ATTAL GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

Öte yandan Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın, o anlarda başka tarafa bakmaya çalıştığı da fark edildi. Macron ve Castera’nın yanında bulunan bir bürokratın ise iki isme gülerek baktığı görüldü.

“CASTERA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYİ SEVER”

Fotoğraf, Fransız dergisi Madame Figaro'nun ilk kez yayınlamasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Öpücüğü "tuhaf" olarak nitelendiren dergi Castera'nın dikkatleri kendi üzerine çekmeyi sevdiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Fotoğrafa Fransız vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Bir kullanıcı X'te yaptığı yorumda "Bu fotoğrafı yakışıksız buluyorum, bir cumhurbaşkanına, bir bakana yakışmıyor" dedi.