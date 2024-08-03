Kadın belediye başkanı çocukla ilişkiye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber 3
Kadın belediye başkanı çocukla ilişkiye girdi

ABD'de geçen hafta belediye başkanlığı görevinden istifa eden 42 yaşındaki Misty Clanton Roberts, reşit olmayan 2 çocukla ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklandı. Belediye başkanı 75 bin dolar kefaleti ödeyerek serbest kaldı.

DeRidder Belediye Başkanlığı görevi yapan Misty Clanton Roberts, reşit olmayan 2 çocukla yakınlaştı. Birbirlerine tanımayan çocuklar ayrı zamanda Misty Clanton Roberts ile cinsel ilişkiye girdi.

Tecavüz Beauregard İlçe Şerif Ofisi'ne mağdur çocukların ailelerinin ilişkiyi anlatması üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine polis harekete geçti. Geçen hafta belediye başkanlığı görevinden istifa eden Misty Clanton Roberts, reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Roberts'ın çocukla cinsel ilişkiye girdiğini doğruladığını belirtti. Mahkemeye çıkan Roberts, 75.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Roberts, 26 Temmuz'da iki haftalık bir ayrılık ilan etmiş, ancak ertesi gün beklenmedik şekilde istifa etmişti. Polis, biri mağdur olan iki çocukla görüşmeler yaptı ve her ikisi de Roberts'ın belediye başkanıyken mağdurla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

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