Kadın cinayetleri durmak bilmiyor. Aşçı eski iş arkadaşı kadını boğarak öldürdü

Olay, dün gece, Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’ndeki bir evde yaşandı. Lokantada aşçılık yapan Fuat Sağut, iş arkadaşı Filiz Çankıroğlu’nun evine gitti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çocukların bulunmadığı sırada, ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Fuat Sağut, Çankıroğlu’nu boğarak öldürdükten sonra evden çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının cesediyle karşılaştı.

BOĞAZINDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, Filiz Çankıroğlu’nun boğazında darp izleri olduğu tespit edildi. Çankıroğlu’nun cesedi, savcının incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Fuat Sağut, cinayeti işlediğini polise anlatarak teslim oldu. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.