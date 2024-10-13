Kadın cinayetleri soruldu! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sözleri tepki çekti

Türkiye’de her geçen gün artan kadın cinayetleri dehşete düşürürken kadınlar ve pek çok ünlü isim sık sık İstanbul Sözleşmesini hatırlatıyor.

Son olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e kadın cinayetleri hakkında ne düşündükleri soruldu.

Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.

Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" şeklinde konuştu.

Ancak çiftin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sözlerini duyan sosyal medya kullanıcıları "Samimiyetsizlik akıyor sözlerden", "Hiçbir şey söyleyememek", "Sıfır samimiyet" yorumlarında bulundu.