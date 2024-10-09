Kadın dalgıcın feci sonu! Parçaları bakın nereden çıktı

Pulau Reong Adası çevresinde dalış yaparken akıntıya kapılan Colleen Monfore, rehberi ve dalış ekibinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

Olayın ardından başlatılan ve 8 gün süren arama kurtarma çalışmalarında, Monfore'un izine kaybolduğu noktadan 120 kilometre uzaklıkta, Doğu Timor'da bir balıkçı tarafından rastlandı.

Doğu Timorlu balıkçı, yakaladığı köpekbalığının midesinde kadına ait kalıntılar ve dalış kıyafetinin parçalarını buldu.

Parmak izi doğrulamasıyla cesedin Monfore'a ait olduğu tespit edildi.