Kadın dalgıcın feci sonu! Parçaları bakın nereden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kadın dalgıcın feci sonu! Parçaları bakın nereden çıktı

Endonezya açıklarındaki Pulau Reong Adası'nda dalış yaparken kaybolan 68 yaşındaki Amerikalı dalgıç kadının kalıntıları, bir köpekbalığının midesinde bulundu.

Pulau Reong Adası çevresinde dalış yaparken akıntıya kapılan Colleen Monfore, rehberi ve dalış ekibinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

Olayın ardından başlatılan ve 8 gün süren arama kurtarma çalışmalarında, Monfore'un izine kaybolduğu noktadan 120 kilometre uzaklıkta, Doğu Timor'da bir balıkçı tarafından rastlandı.

Doğu Timorlu balıkçı, yakaladığı köpekbalığının midesinde kadına ait kalıntılar ve dalış kıyafetinin parçalarını buldu.

Parmak izi doğrulamasıyla cesedin Monfore'a ait olduğu tespit edildi.

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