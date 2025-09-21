Kadın futbol maçında kavga! 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Kadınlar Süper Ligi'nde Yüksekova Spor, Amedspor'u ağırladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Amedspor lehine tezahüratta bulunan bir grup Şemdinlili taraftar ile Yüksekova Spor taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kadınlar Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti.

Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle, maç Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynandı.

Hakem Ersin Yıldız'ın yönettiği maçı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Spor Başkanı Fevzi Yıldırım, Amedspor Başkanı Semra Arslan, Navşar Spor Başkanı Basri Alkan ve taraftarlar izledi.

Ev sahibi ekip maça hızlı başlarken 18. dakikada Mariem Houij’in golüyle öne geçti.

Konuk ekip bu gole 41. dakikada tecrübeli futbolcusu Öznur Taş’ın golüyle cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TRİBÜNDE KAVGA TAŞLI SOPALI KAVGA

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

Şemdinlili bir grup taraftar, konuk Amed Sportif Faaliyetler lehine tezahüratlarda bulununca Yüksekova Sporlu taraftarlarla arbede yaşandı.

Çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

