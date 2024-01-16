Kadın futbolcunun erkek fotoğrafları ortaya çıktı

Kadınlar Futbol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş United Payment maçı sonrası yaşananlar gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu maç sonrası, ALG Spor forması giyen Patricia Seteco'nun 'erkek' olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Facebook profilinde erkek olduğu öne sürülen Seteco'nun başka fotoğrafları daha ortaya çıktı.

GAZİANTEP ALG AÇIKLAMA YAPTI

ALG Spor Kulübü, yaptığı açıklamada '14.01.2024 tarihinde ALG Spor - Beşiktaş arasında oynanan ve ALG Spor kulübümüzün 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlanan Kadın Futbol Süper Ligi 16.hafta müsabakası sonrasında, futbolcumuz Patricia Seteco hakkında ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz iddialara karşı açıklama yapma hakkımızı kullanıyoruz. İddia, kulübümüzce kimlik bilgilerinin değiştirildiği ve Kadın Futbol Ligi müsabakasında erkek futbolcu oynatıldığı yönündedir.

Bu iddianın hiçbir bilimsel ya da hukuki dayanağı bulunmadığı gibi, akla ve mantığa aykırı olduğu kamuoyunun takdiridir. Yine bu iddianın kulübümüzün haklı galibiyeti sonrası ortaya atılması, ALG Spor'un haklı galibiyetini gölgeleme maksadı taşıdığı tarafımızca görülmekte ve izlenmektedir' ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan Seteco'nun skandal fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Seteco'nun tüm fotoğrafları;