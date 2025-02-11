Kadın futbolunda büyük skandal: Rakip oyuncunun kasıklarını elledİ

Televizyon kayıtlarında, maçın henüz ilk çeyreğinde, iki oyuncu arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından, León’un rakibinin bacakları arasına müdahale ettiği anlar net olarak görüntülendi. Maçın başlangıç dakikalarında 0-0 süren skor ortamında yaşanan bu olay, saha içi gerilimin sadece rekabetle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sporda etik ve saygı meselesine de ışık tuttuğunu gösterdi.

Esta señora, Mapi Leon, que indignadísima renunció a jugar con la selección española por el inaceptable el pico de Rubiales, es la misma que ahora le toca los genitales a una compañera de profesión del Español, en público, durante un partido: "¿Tienes picha?".



Pues como ella… pic.twitter.com/NyGgB2gyax — María Jamardo (@MariaJamardoC) February 10, 2025

RESMİ AÇIKLAMALAR VE İLK TEPKİLER

Espanyol yönetimi, olayın hemen ardından yaptığı resmi açıklamada, “Daniela Caracas’ın yaşadığı bu rahatsız edici durum, oyuncunun mahremiyetinin ihlal edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Gerekirse yasal destek sağlayacağımızı belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi. Açıklamaya göre, Caracas olayın farkına varmış ancak disiplin cezası almamak adına öfkesini kontrol altında tutmayı tercih etmişti; böylece takımın genel düzeni ve performansı zarar görmemiş oldu.

COMUNICADO OFICIAL#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 10, 2025

HAKEM MÜDAHALESİ VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Öte yandan, maç sırasında hakem olayla ilgili ilk başta herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ancak olayın televizyon görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kamuoyunda büyük bir tepki dalgası oluştu. Taraftarlar ve spor yorumcuları, bu tür davranışların sporda kabul edilemez olduğunu vurgularken, sosyal medyada özellikle Caracas’a yönelik yüzlerce hakaret mesajı paylaşıldı. Espanyol kulübü, sosyal medya üzerinden yayılan bu iftira ve aşağılama içeriklerine sert tepki göstererek, “Bu tarz davranışları kınıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BARCELONA’NIN GALİBİYETİ VE TARTIŞMALAR

Barcelona’nın maçtan 2-0 galip ayrılması, kulübün Avrupa’nın en başarılı kadın futbol takımları arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu. Son iki sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olan Barcelona, ligde Real Madrid’i geride bırakarak şampiyonluk yarışında iddialı konumunu koruyor. Ancak, saha içindeki bu skandal olay, kulübün disiplin ve spor ahlakı açısından yeniden sorgulanmasına neden oldu.

Olayın ardından, León yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde rakibimin mahremiyetini ihlal edebileceğime dair bir niyetim olamaz. Olay, aslında basit bir oyun içiydi ve böylesi bir davranışın bu kadar kamuoyuna yansıyacağını asla düşünmemiştim” diyerek tüm iddiaları reddetti. Kendisine sosyal medyada yönelik yapılan iftiralara karşı hukuki yollara başvurabileceğini de belirtti.

Esto escribía Maria León tras el caso entre Rubiales y Hermoso en 2023.



Ahora, luego del vergonzoso hecho contra Daniela Caracas, tocándole sus genitales y preguntándole si "¿tienes 'picha'?", dijo a través de un comunicado que "no tuve intención de vulnerar su intimidad"... pic.twitter.com/YFw2vPG2os — Bolavip Colombia (@BolavipCo) February 10, 2025

Barselona Kadın Futbol Takımı ise X adlı sosyal medya platformu üzerinden futbolcusunun açıklamasını paylaştı:

OYUNCUMUZ MARÍA PILAR LEÓN’UN AÇIKLAMASI Ben, María Pilar León Cebrián, geçtiğimiz pazar günü RCD Espanyol’a karşı oynanan maçta yaşananlar ve sosyal medyada ortaya çıkan tartışmalarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum: Hiçbir zaman meslektaşım Daniela Caracas’ın mahremiyetini ihlal etmedim ve böyle bir niyetim de olmadı. Görüntülerde, onun bana kasıtlı olarak çarptığı ve benim de karşılık olarak bacağına dokunarak "Ne oluyor?" dediğim açıkça görülmektedir. Kesinlikle herhangi bir mahrem bölgeye temas söz konusu değildir ve böyle bir niyetim asla olmamıştır. Tekrar vurgulamak isterim ki bu, oyunun doğal akışı içinde gerçekleşen sıradan bir pozisyondur ve bu haberin gereksiz şekilde büyütülüp yayılmasını haklı çıkaracak bir durum yoktur.

Hiçbir zaman takım arkadaşlarımın ya da herhangi birinin özel bölgelerine dokunmak gibi bir düşüncem olmadı, bu benim prensiplerime aykırıdır ve asla böyle bir şey yapmam.

Daniela’nın sosyal medyada maruz kaldığı tacizi kınıyorum. Bu durum benimle ilgili değildir ve kendisine en içten desteğimi sunuyorum. Adımın etrafında oluşturulan bu gürültü ve tartışma yalnızca imajıma ve prensiplerime zarar verme amacı taşımaktadır. Başka hedeflere hizmet eden manipüle edilmiş haberler ve eylemler, içinde bulunduğumuz haftada neyin amaçlandığını açıkça göstermektedir. Bu durum beni son derece rahatsız ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu nedenle, bu oyun içi pozisyonu kötüye kullanarak beni zarara uğratmaya ve asılsız iddialarla itibarımı sarsmaya çalışanlara karşı yasal işlem başlatma hakkımı saklı tutuyorum.

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

FEDERASYON AÇIKLAMALARI

İspanyol Futbol Federasyonu, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, “Her türlü sportmenlik dışı davranışı kınıyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak federasyon, spesifik bir disiplin cezası veya hukuki işlem planı hakkında henüz detay vermedi. Olayın adli ve disiplin soruşturmasının sonuçlanmasıyla birlikte, spora uygun davranış normlarının yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu skandalın sadece saha içi bir hareket olmadığını, İspanyol kadın futbolunun son yıllarda yaşadığı ivmenin getirdiği baskılar ve cinsiyetçi önyargıların da bir yansıması olduğunu belirtiyor. Spor analistleri, “Kadın futbolu dünya çapında hızla yükselirken, oyuncuların maruz kaldığı psikolojik ve sosyal baskılar da artıyor. Bu tür olaylar, sadece bireysel bir problem olarak kalmamalı; kulüp ve federasyonların alması gereken önlemlerle, sporda cinsiyet eşitliğine yönelik daha kapsamlı politikaların uygulanması sağlanmalı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

María “Mapi” León’un olası cezai işlemleri ve disiplin soruşturmasının netlik kazanmasıyla birlikte, kadın futbolunda benzer skandalların önüne geçmek için daha sağlam adımların atılması gerektiği açıkça ortaya çıkmış oldu. Hem kulüp yöneticileri hem de spor otoriteleri, oyuncuların ve taraftarların güvenini sarsmamak adına, sporda etik kurallara bağlı kalınmasının önemini bir kez daha vurguluyor.