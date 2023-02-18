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Kadın ilahiyatçı: İnsanları kandıranlara, besmele çekene dahi oy vermeyeceğim

Sosyal medyada bir sokak röportajında konuşan kadın ilahiyatçı bir daha İslamcılara oy vermeyeceğini belirterek,  "İslamcılar ülkeyi yeterince yönetti, gerekirse komünistler yönetsin ama adalet ve ahlakla" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:56
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Kadın ilahiyatçı: İnsanları kandıranlara, besmele çekene dahi oy vermeyeceğim

Kadın ilahiyatçı: İnsanları kandıranlara, besmele çekene dahi oy vermeyeceğim
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İstanbul’da bir sokak röportajında konuşan ve ilahiyatçı olduğunu belirten vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.  İslamcıların ülkeyi yeterince yönettiğini vurgulayan kadın, “Biz adaleti, ahlakı kaybettik” dedi.

Kadın ilahiyatçının sosyal medyada gündem olan sözleri şöyle:

"İlahiyatçıyım, tarihçiyim. İslamcılar ülkeyi yeterince yönetti, gerekirse komünistler yönetsin ama adalet ve ahlak sınırları içinde. Biz adaleti, ahlakı kaybettik. İlahiyatçı olarak kendi adıma söylüyorum, insanları kandıranlara, besmele çekene dahi oy vermeyeceğim."

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