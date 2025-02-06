Kadın işgücü piyasasında yeni dönem! İşte yeni trendler...

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının ekonomik büyümeye önemli katkılar sağladığını gösterdi. Bu araştırmaya göre, kadınların iş gücüne katılım oranının artması, ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) yüzde 4 ila 7 oranında artırabilir.

Araştırmayı yürüten Dr. Claudia Goldin, "Kadın iş gücünün ekonomiye olan katkısı göz ardı edilemez. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, ekonomik büyümeyi hızlandırabilir" dedi.

IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) Kadın ve Ekonomik Fırsatlar Bölümü Başkanı Dr. Ratna Sahay, "Kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden politikalar, ekonomik büyümeye büyük katkı sağlar. Eğitim, esnek çalışma saatleri ve aile destek programları gibi önlemler, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Dünya Bankası'ndan Dr. Ana Revenga ise, "Kadınların iş gücüne katılımı, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda sosyal eşitliğe de katkı sağlar. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, cinsiyet eşitliği ve ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

KADIN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ YENİ TRENDLER

Son yıllarda, kadın iş gücüne katılımını artıran birkaç önemli trend dikkat çekti:

1. Esnek Çalışma Düzenlemeleri : Pandemi sonrası dönemde, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları, kadınların iş gücüne katılımını artırdı. Bu düzenlemeler, kadınların aile ve iş yaşamlarını dengelemelerine yardımcı oldu.

2. Teknolojik Yenilikler: Teknoloji sektöründe kadınların temsilinin artması, kadın iş gücünün çeşitlenmesini sağladı. Kadınların teknoloji ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında daha fazla yer alması, ekonomik büyümeye katkı sağladı.

3. Eğitim ve Yetenek Geliştirme : Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi ve yetenek geliştirme programlarına katılımları, iş gücüne katılımlarını artırdı. Özellikle dijital yeteneklerin geliştirilmesi, kadınların iş gücündeki yerlerini sağlamlaştırdı.

EKONOMİK ETKİLER

Kadın iş gücünün artan katılımı, ekonomiye olumlu etkiler yapmakta. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, ekonomik büyümeyi hızlandırırken, aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlar.

Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da büyük önem taşır.