Kadın kılığına giren suçlu, eniştesiyle birlikte yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ta akıllara durgunluk veren olay havaalanında yaşandı. Polis kadın kılığındaki şüphelinden kimlik kartını göstermesini istedi. Zanlının hareketlerinden şüphelenen polis yapmış olduğu çalışmada “eşim” diye tanıttığı kişi eniştesi olduğu öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harakani Havalimanı'na yolcu olarak giriş yapan kadın görünümlü kişi ve yanında bulunan eşi olduğunu beyan eden kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Bunun üzerine kadın kılığına giren şüpheliden kimlik ibrazı istenildi. Üzerine sahte kimlik bulunan kadın kılığına giren şüpheli G.İ. (24), ismine ait kadın kimliğini ibraz etti. Kadının hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi arama kabinine aldı. Yapılan aramada kadın görünümlü kişinin S.K. (23) isimli erkek olduğu tespit edildi.

Kadın kılığına giren suçlu, eniştesiyle birlikte yakalandı

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kadın kılığına girerek polisten kaçmak isteyen ve polisin dikkati sonucu yakalanan S.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Şantaj", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine teslim edildi.

YANINDAKİ KOCASI İSE ENİŞTESİ ÇIKTI

Öte yandan kadın kılığına giren S.K.'nin yanında bulunan ve eşi olduğunu ileri süren kişinin H.İ. olduğu ve S.K.'nin eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ (28) ise "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kadın kılığına giren suçlu, eniştesiyle birlikte yakalandı

Kadın kılığına giren suçlu, eniştesiyle birlikte yakalandı

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