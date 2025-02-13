Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Kameralara yakalandı

Kaynak: İHA
Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Kameralara yakalandı

Diyarbakır'da bir adam kadın kıyafeti giyerek iş yerine gidip hırsızlık yaptı. O anlarda güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Diyarbakır Bismil ilçesinin Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin TL çalan şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan araştırmalar sonucunda, tanınmamak için kadın kıyafeti giyen A.Ş.'nin (30) kimliği tespit edildi.

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Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, şüphelinin Tekel Mahallesinde meydana gelen bir diğer hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.

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Yapılan operasyonla Dumlupınar Mahallesi'nde yakalanan A.Ş., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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