Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’da hastanede kadın kıyafeti giyerek misafirhaneden cep telefonu çalan "Bukalemun" lakaplı S.Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüpheli telefonları nasıl çaldığını itiraf etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hastanesi'nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı. Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin "Bukalemun" lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

Kadın kıyafeti giyen ‘bukalemun’ yakalandı

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