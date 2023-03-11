Yasemin Sakallıoğlu: Eşim en istikrarlı eleştirmenim

Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile ilişkisini 11 Mart 2021'de evlilikle taçlandırmıştı. Yırtar ile mutlu birlikteliği süren ünlü komedyen, evliliklerinin 2'nci yıl dönümlerini kutladı.

Burat Yırtar ile nikah günü çekilen videosunu yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu, eşine duyduğu sevgiyi, "Tam da bugün biz evleneli 2 yıl oldu. Bu nikâhta neler yaşandığını gösterime gelenler çok iyi biliyor. Seni seviyorum. Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim, yol gösterenim, sevgilim, eşim" sözleriyle dile getirdi.

Burak Yırtar da evlilik yıl dönümlerini "Zaman su gibi, heyecan hep daha fazla, seninle doğacak her güneşe bin selam olsun" sözleriyle kutladı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar çiftinin gönderisine; Filiz Akın, Seda Sayan ve Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yaptı.