Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptı

İstanbul'da hayrete düşüren olay yaşandı. Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptığı bildirildi.

Kadın önce soyundu sonra da cadde ortasına tuvaletini yaptı

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da 'tantanacı kadınlar', meydana gelen kazayı izleyen bir adamın para dolu çantasını çaldı. Durumu fark eden adam, bir süre sonra kadınları yakaladı.

Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasına tuvaletini yaptı.

Adam çantasını geri alırken kadınlar kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. Esenyurt'ta meydana gelen olayda bir adam, meydana gelen kazayı izlerken para dolu çantası, 'tantanacı kadınlar' tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden adam kadınları yakaladı. Kadınlar adamdan kurtulmak için önce soyundu ardından da caddenin ortasına tuvaletini yaptı. O anlar saniye saniye görüntülenirken kadınlar kayıplara karıştı.

233.jpg

ÖNCE SOYUNDU ARDINDAN CADDE ORTASINA TUVALETİNİ YAPTI

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi, Amasyalılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddenin alt sokağında iki otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sokaktan geçen yabancı uyruklu bir adam, olayı izlemeye başladı. O sırada sokaktaki bir grup kadın, adamın çantasını kaparak kaçmaya başladı. "Tantanacı kadınlar" olarak bilinen hırsızları caddeye kadar kovalayan adam, bir süre sonra kadınları yakaladı. Kadınlardan biri parasını geri isteyen adamı caydırmak için önce soyundu, ardından ise caddenin ortasında tuvaletini yaptı. Bir süre sonra çantasını geri alan adam 10 bin lirasının eksik olduğunu fark etti. Olay sonrası kadınlar kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"SOYUNUP ADAMI CAYDIRMAK İSTEDİLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Şükrü Araz, "İlk olarak arka sokakta maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Daha sonra yoldan geçen yabancı uyruklu bir şahıs, durup olayı seyretmeye başladı. Bu sırada tantanacı kadınlar, adamın çantasını kapıyorlar. Daha sonra cadde üzerine geliyorlar. Bir süre sonra kargaşa oldu. Adamın parasının bir kısmını geri aldığını gördüm. Biz de araya girdik. Kadınlar parayı vermeden önce soyunup adamı caydırmak istediler. Adamın dediğine göre yaklaşık 10 bin lirası çalınmıştı. Biz polisleri aradık ama geldiklerinde mağdur olan adam ve tantanacı kadınlar da gitmişti" dedi.

"KADIN SOYUNDU, KENDİNİ YERLERE VURDU"

Olayı gören bir diğer esnaf Doğukan Ertan ise "Adamın bir miktar parasını çalmışlar. Daha sonra adam tantanacı kadınları yakaladı. Tartıştılar ve sonunda adam parasını aldı. Kadın soyundu, kendini yerlere vurdu yani rezil bir olaydı. Olay sonrası tantanacı kadınlar kaçtı. Bunlar yaşanmaması gereken olaylar" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı Dünya
Son iki günde 4 binden fazla düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı
Aksaray'da elektrik akımına kapılan operatör hayatını kaybetti Güncel
Aksaray'da elektrik akımına kapılan operatör hayatını kaybetti
Taksici cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bıçaklayıp tabancayla öldürüp dere kenarına atmış Güncel
Taksici cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bıçaklayıp tabancayla öldürüp dere kenarına atmış
Luiz Gustavo Al Nassr'dan ayrıldı Spor
Luiz Gustavo Al Nassr'dan ayrıldı
Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür Dünya
Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür
Düşmanla iş birliği yapan hain Şeyh Said’in nasıl maşa olduğunu anlamak için bu raporu okuyun Güncel
Düşmanla iş birliği yapan hain Şeyh Said’in nasıl maşa olduğunu anlamak için bu raporu okuyun
Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' sorunu Teknoloji - Otomotiv
Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' sorunu