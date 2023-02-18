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Kadın sürücünün feci ölümü

Bursa'nın Kestel ilçesinde TIR'a aradan çarpan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:06
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Kadın sürücünün feci ölümü

Kadın sürücünün feci ölümü
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İHA'nın haberine göre, kaza, Barakfakih mevkii Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyreden 16 Y 7342 plakalı Seda Kaya (35) yönetimindeki otomobil, Barakfakih ışıklarına geldiğinde önünde seyreden Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı TIR'a arkadan çarptı. 

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Seda Kaya otomobil içerisinde sıkışıp can verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Seda Kaya'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otopsi için Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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