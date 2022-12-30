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Çay içmenin cinsel ilişkideki rolü ortaya çıktı. Sıkça tüketenler dikkat

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın cinsel ilişkiye etkileriyle ilgili yapılan araştırmaya göre; Hem erkek hem de kadın cinsel hayatında büyük bir iyileşmeye sebep olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:38
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Kadın ve erkeklerde çay içmenin cinsel ilişkideki rolü ortaya çıktı

Çay içmenin cinsel ilişkideki rolü ortaya çıktı. Sıkça tüketenler dikkat
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tv100’de yer alan habere göre; Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın cinsel ilişkiye etkileri araştırıldığı bildirildi. İçinde insan vücudunu birçok yönden etkileyebilecek 4 binden fazla kimyasal birleşiğin bulunduğu çayla ilgili yapılan söz konusu araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Araştırmaya göre çay, cinsel ilişkide hem kadın da hem de erkek de öyle bir etki yaratıyor ki sonuçlarına inanamayacaksınız.

İşte o araştırma...

Direkt olarak bir etkisi olmadığını düşünebilirsiniz ama daha iyi hissetmemize, etrafımızı daha iyi kavramamıza sebep olan çay bu açıdan hem erkek hem de kadın cinsel hayatında büyük bir iyileşmeye sebep oluyor. Bu açıdan kahveden bile daha etkili. Hatta kahve çok düşük bir etkiye sahip bu konuda.

Çay tüketimi cinsel hayatın daha 'sağlıklı' ilerlemesini ve partnerler arasında bu yakınlaşmadan duyulan hazzın artmasını sağladığı ortaya çıktı.

Son araştırmalar, beklenmedik bir şekilde, kadın hipertansif hastalarda çay içmenin cinsel orgazm ve cinsel tatmin ile olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermiştir.

Kateşin, polifenol, kafein, L-Theanine gibi çayın başlıca kimyasal bileşenleri ruh halinin yükselme veya sinir sisteminin belirli bölümlerinde cinsel isteği başlatan bir etkiye sahiptir. Flavonoidler, erektil disfonksiyona karşı savaşmak için endotel fonksiyonunu iyileştirebilir.

Çay ve seks arasındaki ilişkinin kesin doğası, daha ileri klinik deneyler veya temel araştırmalar yapılmadan önce belirlenmeyi bekliyor.

ÇAYIN FAYDALARI

Çay, içerdiği antioksidan özellikleri ile insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olabilir. Bu etkiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir

- Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir

- İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

- Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir

- Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir

- Odaklanmayı Arttırabilir
 

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