Kadın yarışmacılar birbirine girdi! Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu

MasterChef’in yeni bölümü yayınlandı. Semih, "Elimizden geleni yapacağız. 4 kaptanlık yaptım daha önce hiçbir oyunu bu kadar istemedim. Bu oyunu o kadar çok istiyorum ki %500'ümü koyacağım ortaya. Haftayı galip bir şekilde kapatmak istiyorum. 2024 sezonunun son takım oyununun kaptanları olarak hafta başında demiştik, güzel bir yarış oldun diye, şu anda öyle gidiyor" ifadelerini kullandı.

“EDA’NIN SEÇENEĞİ VARDI”

Beyza, Şirin'e soru sormak için söz aldı. Beyza, "Benim aldığım kararlarda hep kötü niyet aradı ki ben potaya yollamadım, kaptan olarak seçtim. Eda'nın seçeneği vardı. İstese Semih'e oy verirdi ama vermedi. Ben Şirin'e sormak istiyorum. Benim kararlarımda kötü niyet arıyorsun Eda da neden aramıyorsun?" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN: BEN DE OLSA BENİ YAZARDIM

Şirin, "Eda'nın benim gibi profesyonelce baktığını biliyorum, Semih'in yemeği benim yemeğimden daha zordu. Ben de olsa beni yazardım" yanıtını verdi.

“SENİN YAPTIĞIN PROFESYONELLİK DEĞİLDİ”

Eda, "Bu konuşma gerçekten çok komikti. Ben adaletli olduğum içindi. Senin yaptığın profesyonellik değildi o başka bir şeydi. Seninle benim yaptığım arasındaki farkı anlıyor. Semih'in daha çok zorluğu vardı aldığı yemekte, Şirin'e de giderken yaz beni arkadaş olarak sakın şey yapma" dedim diyerek Beyza'ya tepki gösterdi.

“BEN ŞİRİN'İ POTAYA YOLLAMADIM”

Beyza, "Ben Şirin'i potaya yollamadım. Ben Şirin'i sadece kaptan seçtim ve kötü niyetli oldum. Ben çok iyi anladım neyin ne olduğunu. Siz kendi aranızda düşünmüyorsunuz ama ben yapınca düşünüyorsunuz" diyerek kendini savundu.

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

MasterChef 2024'ün son takım oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te haftanın 3. eleme adayı Alper oldu.