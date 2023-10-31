Kadın yolcuların konuşmasından rahatsız olup tüm yolcuları indirdi

Bursa’da halk otobüsü şoförü kadın yolcuların çok konuşmasından rahatsız olunca tüm yolcuları otobüsten indirip yola boş devam etti.

KAYNAK: İHA
Kadın yolcuların konuşmasından rahatsız olup tüm yolcuları indirdi

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

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“ŞOFÖRÜN YAPTIĞINI YANLIŞ BULUYORUM”

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.

Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

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