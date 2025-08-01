Kadın yolda yürüyordu! Sessizce yaklaştı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın yolda yürüyordu! Sessizce yaklaştı...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 23 yaşındaki S.S.'nin cebindeki cüzdanı çalan E.Y, önce kameraya sonra polise yakalandı.

Olay, 30 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. S.S. adlı kadın caddede yürürken cebinde bulunan cüzdan Ender Y. tarafından çalındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra durumu fark eden S.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen cüzdan ise S.S.'ye teslim edildi.

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

Kadın yürürken cüzdanı çalındı

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