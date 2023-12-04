Kadına çığlık attıran kavga

İHA'nın haberine göre, Fatih Aksaray’da önceki gün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki şahıs sokak ortasında önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurdu.

Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçtı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı.

Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, kavganın da sebebi öğrenildi. Şahısların birbirleri hakkında dedikodu yaptıkları için husumet besledikleri bilgisine ulaşıldı. Şahısların kavga sonrası ayrıldığı ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.