Kadının boğazını sıkıp uçurumdan atmaya çalıştı. Rus kadın saldırı anını kaydetmiş

Kaynak: DHA
Antalya'da doğa yürüyüşünde saldırıya uğrayan kadın uçurumdan atılmak istendi. Kadın eşinin müdahalesiyle kurtuldu. Saldırganın kaçarken, düşürdüğü poşetten vesikalık resmi çıkınca polisler zanlıyı kısa sürede yakaladı. Kadının olay anını kaydetti ortaya çıktı

Antalya Kemer'de doğa yürüyüşüne çıkan Rus kadın saldırıya uğradı. Az daha uçurumdan atılacaktı. Kadın eşinin müdahalesiyle kurtuldu. Saldırgan kaçarken, düşürdüğü poşetten vesikalık resmi çıktı. Polis de eliyle koymuş gibi zanlıyı yakaladı.

Rus asıllı Türk vatandaşı E.G. ile Türk eşi S.G., 9 Aralık'ta Kemer ilçe merkezindeki Çalıştepe'ye doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra eşinin yanından ayrılıp, fotoğraf çekmek için uçurumun olduğu noktaya gelen E.G.'nin yanına gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Kadını boğazından sıkan saldırgan, uçurumdan itmeye çalıştı. Eşinin çığlıklarını duyup, olay yerine gelen S.G., saldırgana müdahale etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşıp, ormana gitti.

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ÇOK SAYIDA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

S.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. S.G. ile eşi E.G., saldırgandan şikayetçi oldu. Bölgedeki incelemede, saldırganın kaçarken düşürdüğü poşette kimlik ve birkaç vesikalık fotoğraf bulundu. İncelemede saldırganın Ö.D. olduğu tespit edildi. Antalya Huzurevi'nde kaldığı fakat bir süredir buraya uğramadığı belirlenen Ö.D.'nin, daha önce 'canavarca hisle öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'suç delilini karartmak amacıyla öldürmek' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Ö.D.'nin 'cinsel saldırı' suçunu 2003'te Kemer'de işlediği tespit edildi.

Olayın ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ö.D. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, Kemer'in dağlık bölümleri ve ilçe merkezinde şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bu sabah ortak çalışma sonucunda Ö.D.'yi Antalya kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Ö.D., polis merkezine götürüldü.

OLAY ANINI KAYDETMİŞ

Diğer yandan E.G.'nin saldırı anında cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu, olayın bir bölümünü çektiği ortaya çıktı. Kadın ile saldırganın yüzünün görünmediği görüntülerde; E.G.'nin yanına yaklaşan Ö.D.'ye "Evet, ben Rus'um. Ne istiyorsunuz?" demesi, ardından saldırıya uğrayan kadının çığlık sesleri duyuldu.

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