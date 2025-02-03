Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Sokakta ciddi anlamda sayıları artan sokak köpekleri insanlar arasında kabus olmaya devam ediyor. Kısırlaştırma çalışması ve toplatılması kamuoyunda yerini korurken bir sokak köpeği saldırı haberi de Diyarbakır’dan geldi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir site içerisinde başıboş bir sokak köpeği anne ile kızına saldırdı. Sokak köpeğinin kızına saldırdığı gören anne köpeğin dikkatini kendine çekti. Annenin çıkardığı ses üzerine küçük kızı bırakan sokak köpeği anneye yöneldi. Kadını yere düşürerek kolundan tuttu. Kadının çıkardığı çığlıklarını duyan komşuları köpeği uzaklaştırdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen anne ve erkek çocuğu yürüyüş yaptığı sırada, site içerisine bir sokak köpeği girdi. Köpek çocuğa saldırdı. Çocuk, köpekten kaçarken, annesi çıkardığı seslerle hayvanı kendi üzerine çekti. Köpek, kadına saldırıp yere düşürerek, kolunu yakaladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koşup, köpeği uzaklaştırdı. Kadın, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köpeğin anne ve çocuğuna saldırdığı anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

Kadının çığlık seslerine komşular yetişti! Sokak köpeği anne ile kızına saldırdı

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