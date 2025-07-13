Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halinde bir otomobilin içinde gelen çığlık sesleri çevredekilerin şaşkın bakışına sahne oldu. Sesi duyan vatandaşlar otomobili durdurarak kadın sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü boşluktan yararlanıp kaçtı.

Olay, 9 Temmuz akşam saatlerinde Cennet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MHM 857 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hareket halindeki araçta bağırmaya başlayan kadın, otomobilin kapısını açtı. Kadının, "Yalvarıyorum sakin ol, kurban olurum" dediği anlar çevrede bulunanlar tarafından duyuldu. Otomobilin durmasının ardından çevredekiler aracın yanına gelerek kadını indirmeye çalıştı.

Kadına yardım edilmeye çalışıldığı sırada sürücü aracıyla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

Kadının çığlıkları sokakları inletti: İstanbul göbeğinde oldu

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