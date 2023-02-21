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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 'Nilay Aydoğan' sezonu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; Kahramanmaraş'ın merkezli yaşanan ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın ismi verildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:35
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftalar Nilay Aydoğan sezonu olarak oynatılacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 'Nilay Aydoğan' sezonu
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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verildi.

Diğer taraftan açıklamada, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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