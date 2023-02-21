Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 'Nilay Aydoğan' sezonu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verildi.

Diğer taraftan açıklamada, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.