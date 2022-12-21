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Sokak röportajında pes dedirten sözler: Kadınlar elektriksiz bir şey yapmıyor, bu lükstür

Sokak röportajında konuşan bir kadının, ev kadınlarının evde elektriksiz bir şey yapmadığını ve bu durumun lüks olduğunu söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:36
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Kadınlar elektriksiz bir şey yapmıyor, bu lükstür. Sokak röportajında pes dedirten sözler

Sokak röportajında pes dedirten sözler: Kadınlar elektriksiz bir şey yapmıyor, bu lükstür
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Sokak röportajında bir kadının elektrik kullanımını lüks olarak nitelemesi sosyal medyada gündem oldu.

Medyali TV'nin Esenler'de yaptığı sokak röportajında, bir kadın ekonomik sorunların geçici olduğunu ve insanların ekonomik olarak rahat olduğunu söyledi. Aynı kadın, ev kadınların evde elektriksiz bir şey yapmadığını söyleyerek, bu durumun lüks olduğunu iddia etti.

Bu dönemlerde devletin yanında olunması gerektiğini söyleyen kadın, insanların hiçbir şartta memnun edilemeyeceğini iddia etti.

Devletin ekonomik durum üzerinden "rencide edilmemesi" gerektiğini ve kaymakamlıkların, belediyelerin insanlara yardım ettiğini söyledi.

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Uzay Fenercioğlu
21.12.2022 20:06
Hayata nasıl bakarsan, hayatta sana öyle bakar. Karın doyurmayı yemek yemek, nefes almayı yaşamak sanan kitleler mevcut olduğu sürece, hayat onlara değil ama diğerlerine zehir oluyor.  
 
giray
21.12.2022 19:30
Kendi değerimizi bilelim diye Allah böylelerini de yaratıyor.  
 
Ateş oğlu 21.12.2022
21.12.2022 18:58
Hakli bütün dünya aç tr.dekiler tok demekki merak ediyorum o bayan nerde çalışıyor yok sa herseyini sosyalmi karşılıyor ki muhakkak öyle birazda çenesi var ne okudu anlamadim  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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