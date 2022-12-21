Sokak röportajında pes dedirten sözler: Kadınlar elektriksiz bir şey yapmıyor, bu lükstür

Sokak röportajında bir kadının elektrik kullanımını lüks olarak nitelemesi sosyal medyada gündem oldu.

Medyali TV'nin Esenler'de yaptığı sokak röportajında, bir kadın ekonomik sorunların geçici olduğunu ve insanların ekonomik olarak rahat olduğunu söyledi. Aynı kadın, ev kadınların evde elektriksiz bir şey yapmadığını söyleyerek, bu durumun lüks olduğunu iddia etti.

Bu dönemlerde devletin yanında olunması gerektiğini söyleyen kadın, insanların hiçbir şartta memnun edilemeyeceğini iddia etti.

Devletin ekonomik durum üzerinden "rencide edilmemesi" gerektiğini ve kaymakamlıkların, belediyelerin insanlara yardım ettiğini söyledi.