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Kadınlar erkeklerden neden daha hızlı yaşlanıyor?

Kadınlar çeşitli nedenlerden dolayı erkeklere göre daha hızlı yaşlandıkları ortaya çıktı. Özellikle de stresten dolayı erkeklere göre kadınların daha fazla yaşlandıkları söylendi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:38
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Kadınlar erkeklerden neden daha hızlı yaşlanıyor?

Kadınlar erkeklerden neden daha hızlı yaşlanıyor?
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Kadınların özellikle işle ilgili durumlarda zihinsel problemler yaşamaya daha yatkın olduğunun açıklanması dikkat çekti. Ayrıca kadınların yaşadığı hormonal fark her şeyi açıkladığı da biliniyor.

Diğer yandan doğum yapmanın da yaşlanmayı hızlandırdığı vurgulandı.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE NEDEN YAŞLI GÖRÜNÜYOR?

Erkeklerle kadınlar arasındaki testosteron seviyelerindeki farklılıkların da yaşlanmada farklılık yaşanmasına neden olduğu ifade edildi.

Erkeklerin derlerinin daha kalın olduğu biliniyor. Erkeklerin yüzlerinde daha az kırışıklık olsa da bunlar kadınlara göre daha derin olduğu söylendi.

Menopoz döneminde hormonların düşüşe geçtiği için yaşlanma sürecini hızlandırdığı vurgulandı.

YAŞLANMA NEDİR?

Yaş, doğuştan beri geçen zamanın yıl birimi ile ölçümüdür. İnsanlar yaş alarak hayatlarını sürdürmekte bu süreçte yaşlarıyla bağlantılı olarak ekonomik ve sosyal durumları değişerek hayata bakışları ve onlardan beklentiler değişmektedir. 

Yaşlanmanın nedenini araştıran bilim dalı gerontolojidir. Yaşlanan bireylerde meydana gelen yapısal ve ruhsal bozuklukları, yaşlanmanın belirtilerini inceleyen bilim dalına simptomatoloji denir. Yaşlanma, doğumdan önce başlar ve belli bir süre sonra hızlanır.

Her canlının belirli bir yaşam süresi vardır. Döllenen hücre, gelişimi tamamlayıp yeni döller verdikten sonra yaşlanmaya başlar. Yaşlanma sonucu ölüm meydana gelir. Yaşam uzunluğu türlere göre değişkenlik gösterir. Ömür ile vücut büyüklüğü arasında herhangi bir bağlantı bulunamamıştır. 

Eklembacaklılarda ömür gün olarak ölçülürken, birgün sinekleri denilen sinekler birkaç saat, en fazla bir gün yaşayabilmektedir. Çoğu hayvanın ergini, beslenme yapmadan sadece üremek için meydana gelir. 

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Muhalif İmam
20.01.2023 13:12
alakası yok kadınlar erkeklerden geç yaşlanır 50 yaş üstü evli çiftlere bakın erkekler eşlerinin babası gibiler ayrıca kadınlar erkeklerden uzun yaşar  
 
Tozanlı
20.01.2023 13:12
6 çocuk yap bakalım sen nasıl yaşlanmıyorsun ?.. Toplumda gelir dağılimini düzeltmedigimiz surece daha çok ACİ çeker dururuz. Hırsıza, arsıza,yalancıyla yol alanları alt üst olsun. Seçimi bekliyoruz  
 
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