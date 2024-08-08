Kadınlar istemezse erkeklerin yanına oturmayacak. Dev Havayolu şirketinin yeni kararı

Dikkat çeken kararı Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi olan İndiGo aldı. Bundan sonra kadınlar online bilet satın alırken erkeklerin yanlarına oturup oturmamaya kendileri karar veriyor. Konu hakkında CNBC’ye konuşan İndiGo’nun şirket temsilcisi kadın yolcuların bulunduğunu pembe bir işaret ile görebilecek. Ancak bu pembe işaret sembolünü erkek yolcular göremeyecek.

Şirket temsilcisi bu sistemi deneyen ilk havayolu şirketi olacaklarını ve alınan karar ile kadınların daha rahat bir uçuş sağlayacaklarını öne sürdü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Alınan karar alanında ilk olduğundan dolayı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar kendi aralarında ikiye bölünü. Bir kısım kullanıcı alınan kararın doğru olduğunu savunurken diğer kısım ise kararın ayrımcı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.

TACİZ VAKALARI OLMUŞTU

Hindistan’ın en büyük havayolu şirketi olan İndiGo Havayolu geçtiğimiz sene kadına taciz vakaları ile gündeme gelmişti. Şirket yetkilileri ise alınan yeni kararın bu sebepten olup olmadığı hakkında bir açıklamada bulunmadı.