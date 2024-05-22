Kadınlar tuvaletinde skandal olay. Bir polis açığa alındı

13 Mayıs'ta Düzce İl Özel İdaresi binasında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kadınlar tuvaletini kullanan N.P. (46) isimli kadın, tuvalette olduğu esnada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından binadaki güvenlik kameralarını incelenmesi sonucu olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. (28) isimli erkek olduğu tespit edildi.

"YANLIŞLIKLA BAYANLAR LAVABOSUNA GİRDİM"

"Kişilerin özel hayatını ihlal" gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere polise merkezine sevk edilen A.A., suçlamaları reddederek, İl Özel İdaresi'ne gittiğini, yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdiğini ve kimsenin fotoğrafını veya videosunu çekmediğini ifade etti.

Şahsın telefonuna inceleme için el konulurken, A.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı.