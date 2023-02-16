THY'de flaş ayrılık

Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından THY Voleybol Takımı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Takımın Başantrenörü İtalyan Abbondanza ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten paylaşılan resmi yazıda;

“Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin acılarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız zorlu günlerden geçiyoruz. THY Spor Kulübü olarak 3 kulvarda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, 2019-2020 sezonundan bu yana takımımızın başantrenörlük görevini sürdüren Marcello Abbondanza, İtalya’da e-work Busto Arsizio ile oynadığımız 2. maç öncesi kulübümüzden ayrılmak istediğini bildirmiş, devam etmesi yönünde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.