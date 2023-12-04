Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı

Kadınların korkulu rüyası olan rahatsızlıklara şifa olan süpürge otu dikkatlerden kaçmadı.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Süpürge otu; Vajinal iltihapları ve rahim hastalıklarını iyileştirdiği gibi sancıları azaltmaktadır ve doğumu daha kolay hale getirmektedir.

VAJİNAL ENFEKSİYON NEDİR?

Vajinal enfeksiyon (vajinit), en temelde vajinanın iç kısmını tamamıyla kaplayan mukoza dokusunun iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma bakteri, mantar ya da diğer mikroorganizmalar nedeniyle gerçekleşebilir. Diğer yandan kullanılan hijyen ürünleri, giysiler gibi faktörler de vajinite sebep olabilir.

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SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan şeklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını ezerek su ile karıştırıp içmeniz mümkündür. Bu, kurdeşen gibi cilt problemlerine iyi gelebilir. Günde iki kez, bir bardak suya bir çay kaşığı tohum ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz.

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağı ile de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde süpürge otu kürü elde edebilirsiniz. Bu kür, cildinizdeki sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.

Süpürge otu tohumlarını ılık suya atıp içmeniz de bir seçenektir. Bu, süpürge otunun faydalarından yararlanmanın başka bir yoludur.

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