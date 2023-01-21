Uzmanından kadınlara aşı önerisi. Kritik önemde

Rahim ağzı kanseri ya da tıbbi adıyla serviks kanserinin kadınların kâbusu olmaya devam ettiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Seher Sarı şunları açıkladı:

“Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişen ve human virüs yani HPV olarak adlandırılan virüsün bazı tiplerinin de neden olduğu bilinen bir kanserdir. Kadınlarda görülen kanser tiplerinde ikinci sırada yer alır. Rahim ağzı kanserlerinin ilk belirtisi genellikle ilişki sırasında ve sonrasında görülen vajinal kanamadır. Düzenli smear testi yaptırmak ve aşılama yöntemi rahim ağzı kanseri olma ihtimalini azaltır”

“HPV VİRÜSLERİ NEDEN OLABİLİR”

Rahim ağzı kanseri ya da tıbbi adıyla serviks kanserinin kadınların kâbusu olmaya devam ettiğini dile getiren Opr. Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişen ve human virüs yani HPV olarak adlandırılan virüsün bazı tiplerinin neden olduğu da bilinen bir kanserdir. Kadınlarda görülen kanser tiplerinde ikinci sırada yer alır. Rahim ağzı kanserlerinin ilk belirtisi, genellikle ilişki sırasında ve sonrasında görülen vajinal kanamadır. Düzenli olarak smear testi yaptırmak ve aşılama yöntemi rahim ağzı kanseri olma ihtimalini azaltır” diye konuştu.

“3 YILDA BİR TEST YAPILMASI GEREKİYOR”

Bu kanser türünden korunmanın mümkün olduğunun altını çizen Dr. Seher Sarı, “Rahim ağzı kanserinden korunmanın iki yolu vardır. Bunlardan birisi rahim ağzı kanser taraması olan smear testi, diğeri ise aşılamadır. Ayrıca hijyen de çok önemli bir rol almaktadır. Prezervatif kullanmak HPV bulaşma riskini azaltır ama tam bir koruma sağlamaz. Çünkü enfeksiyon cilt teması ile de bulaşabilir. Smear testi yaptırdığınız takdirde kanser öncesi lezyonları yakalama şansı yüksektir. Bu dönemde hastaları tespit edip kanser olmadan tedavi etme şansına sahip olabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri taramasına cinsel ilişkiye başlama yaşına bakılmaksızın 21 yaşından sonra başlanmalıdır. Yaşları 21 ile 30 arasında olan kadınlarda 3 yılda bir smear, 31 ile 65 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir smear veya 5 yılda bir ko-test denilen smear testi ile beraber HPV testi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“AŞILAMA YÜZDE 85-90 ORANINDA KORUYOR”

HPV aşısının 2006 yılından beri dünyada yaygın olarak kullanıldığını dikkat çeken Sarı, ayrıca şunları söyledi:

“Rahim ağzı kanserlerinin nedeni olan HPV’ye karşı üretilmiş bir aşıdır. Aşıyı yaptırdığınız zaman, aşının içinde bulunan virüs tiplerine karşı koruyuculuk ortaya çıkmaktadır. Hatta kansere en sık sebep olan HPV 16 ve 18 tiplerine karşı yüzde 100 korunma sağlar. Bu aşının yaptırılması halinde rahim ağzı kanserinden yüzde 85-90 oranında korunmak mümkündür. Rahim ağzı kanserlerinin nedeni olan HPV’nin belli tiplerine karşı oluşturulmuş bir aşıdır. 2’li, 4’lü ve 9’lu aşı olmak üzere 3 tane aşı üretilmiştir. Hepsinde genital siğillere sebep olan HPV tip 6-11 ‘e karşı içerik varken, 4’lü aşıda buna ek olarak en çok rahim ağzı kanserine neden olan HPV tip 16-18‘e karşı da içerik mevcuttur. 9’lu aşı (Gardasil 9 ) yeni bir HPV aşısı olup FDA Aralık 2014’te kullanımına onay vermiştir. 4’lü aşıya (Gardasil aşısına) ek olarak 5 tane daha virüs tipine kaştı koruma sağlamaktadır. Gardasil 9 aşısı yeni kapsamın altına aldığı HPV tipleri ile serviks kanseri (rahim ağzı kanseri), vulva kanseri, anüs kanseri, boğaz kanseri, vajina kanseri ve penis kanserine karşı yüzde 90 koruma sağlayacağı iddia edilmektedir. Gardasil 9 aşısı hem erkek hem de kadınlara yapılabilen bir aşı olup Türkiye’de satışa girmiştir. Yeni HPV aşısı Gardasil 9; HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 e karşı koruma sağlayacaktır. 15 yaşın altındaki kız ve erkeklere 2 doz halinde, 15 yaş üstündekilere ise 3 doz halinde uygulanmaktadır.”