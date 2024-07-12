Kadınlara yeni soyadı düzenlemesi kabul edildi. Evlenecekler dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kadınlara yeni soyadı düzenlemesi kabul edildi. Evlenecekler dikkat

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen '9. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeyle birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen kadınlar artık evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başlarına kullanamayacaklar.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 20.5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen '9. Yargı Paketi', biri geçici madde olmak üzere toplam 39 madde yer aldı.

Kanun teklifi çerçevesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Örneğin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi yeniden düzenlendi.

SOYADLARINDAN SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLECEK

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen 187’nci madde ise,
“Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus dairesine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının önünde kullanabilir” şeklinde düzenlendi.

Ayrıca, koca, anne veya çocuk soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilecek. Şikayete bağlı suçlarla ilgili sürelerde de değişiklik yapılarak, hakaret suçu için şikayet süresi iki yılı geçemeyecek şekilde düzenlendi.

Bunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları ön ödeme kapsamına alınacak. Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve 20 yıl mesleki kıdeme sahip olanlar, yazılı sınav olmadan arabuluculuk siciline kaydolabilecekler. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanma süresi de 5 yıl daha uzatıldı.

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