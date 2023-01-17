Uzmanı açıkladı. Kadınlarda erkeklere oranla 10 kat fazla görülüyor

İHA’nın haberine göre; Genellikle kadınların tercih ettiği ucu sivri ve dar ayakkabıların, ayak baş parmağında eğrilmeye neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, “'Halluks valgus' diye adlandırılan bu hastalık, ayakkabı tercihinden dolayı kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülmektedir” dedi.

“KADINLARDA ERKEKLERE ORANLA 10 KAT FAZLA GÖRÜLÜR”

Halluks valgusun kadınlarda daha sık görüldüğüne değinen Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, "Ayak birinci parmağının dışa ve tarak kemiği içe yönelmesi ile karakterize bir hastalıktır. Hastalardaki en belirgin deformite olan bunion (kemik çıkıntısı) en sık şikâyet sebebidir. Halluks valgus deformitesi kadınlarda erkeklere oranla 10 kat fazla görülür. En sık etken ucu sivri ve özellikle kış aylarında tercih edilen dar ayakkabılardır. Düztabanlık, romatoid artrit gibi hastalıklar halluks valgus oluşumunda rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

“AMELİYAT ŞEKLİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIR”

Hastalığın tedavi yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Demiralp, “Cerrahi dışı tedavide; uygun şekil ve genişlikte ayakkabı, tabanlıklar, parmak arası yastıklar ve gece atelleri önerilir. İlerlemiş olgularda patolojiye ayak 2. parmak eğriliği de (çekiç parmak) eklenir ki, bu durumda cerrahi müdahale gereklidir. Burada önemli olan nokta; ameliyat şeklinin seçimi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Ameliyat şeklinin seçiminde hastanın yaşı, şikâyetleri, muayene bulguları ve özellikle radyolojik olarak yaptığımız açısal ölçümlerin değerlendirilmesi önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.