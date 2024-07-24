Kadınları AİDS'ten koruyan ilaç bulundu

Amerikalı ilaç üreticisi Gilead tarafından üretilen Sunlenca adlı ilaç dünyanın birçok ülkesinde HIV/AIDS tedavisi için kullanılıyor. Yeni bir çalışma, enjeksiyon şeklinde verilen ilacın enfeksiyonu önlemede de etkili olduğunu gösteriyor.

Bu hafta Münih'teki AIDS konferansına katılan Andrew Hill, HIV aşısına ulaşabileceğimiz en yakın noktanın bu ilaç olduğunu söyledi.

Yeni bir çalışmada Sunlenca enjeksiyonu, yılda iki doz alan kadınlarda HIV enfeksiyonunu önlemede yüzde 100 etkili oldu. Koruyucu hap kullanan test gruplarında ise yaklaşık yüzde iki oranında HIV enfeksiyonu görüldü.

Araştırmaya Güney Afrika ve Uganda'dan 5.000 genç kız ve kadın katıldı. Birleşmiş Milletler AIDS Örgütü'nün (UNAIDS) bu hafta yayınladığı bir rapor, Afrika'nın bazı bölgelerinde genç kızlar ve kadınlar arasında HIV görülme sıklığının hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.

Bugün ilacın maliyeti yılda yaklaşık 40.000 dolar. Geçen ay yaptığı açıklamada Gilead, Sunlenca'nın düşük gelirli ülkelerde enfeksiyonu önlemek için kullanılması durumunda ne kadara mal olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Gilead'den bir temsilci, şirketin halihazırda jenerik üreticilerle diyalog halinde olduğunu söylüyor.