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Kadınları hedef alan imama soruşturma açtırmayan savcı için harekete geçildi

Avukat İsmail Sami Çakmak; kadınlar için “Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı veren ve kararı kişisel bilgileriyle birlikte Diyanet’e gönderen Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan’ı şikayet etti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:21
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Kadınları hedef alan imam Halil Konakcı'ya soruşturma açtırmayan savcı için harekete geçildi

Kadınları hedef alan imama soruşturma açtırmayan savcı için harekete geçildi
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İmam Halil Konakcı ; kadınları “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyerek hedef almıştı. Ancak, Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan’ın söz konusu suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı vererek kararı kişisel bilgileriyle birlikte Diyanet’e gönderdiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Avukat İsmail Sami Çakmak, kararı veren savcı Özcan’ı “anayasaya aykırı davrandığı” gerekçesiyle başsavcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde yalnızca adı ve soyadı olmasına karşın karara adı ve soyadının yanı sıra anne ve baba adının, doğum tarihinin ve açık adresinin eklendiğini aktaran Çakmak, “Yetkili mercileri ihbarcı veya şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır” hükmüne karşın bu bilgiler ile birlikte kararın bir örneğinin Diyanet’e gönderildiğini kaydetti.

“DİYANET’İN SAVCISI DEĞİLDİR”

Çakmak, şikayeti “korktuğu için değil, yasaların katledilmemesi gerektiğine inandığı için yaptığını” belirterek, “Savcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir cumhuriyet savcısıdır, Diyanet’in savcısı değildir. Diyanet’in ihbarcılıkla, muhbirlikle görevlendirilmiş bir memuruymuş gibi işlem yaptığı için şikayet edilmektedir” dedi.

Avukat İsmail Sami Çakmak
Avukat İsmail Sami Çakmak

‘ANAYASAYA BAĞLI OLMALI’

“İşleme konulmama kararı”nın kendisine “Takipsizlik” yazılı bir zarf ile tebliğ edildiğine dikkat çeken Çakmak, savcının soruşturma izni istemeyerek “görevini savsadığını ve kötüye kullandığını”, ayrıca dilekçenin dikkate alınması için gerekli tüm şartları karşıladığını iddia etti.

Çakmak, “Kendisi cumhuriyet savcısıdır. Diyanet’in bilgi verme memuru, muhbiri gibi hareket edemez. Anayasaya tümüyle bağlı olmak ve ona uymak zorundadır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup kollamakla yükümlü ve görevlidir” dedi.

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Abbas
26.11.2022 10:44
Bu ikinci Abbas var ya kesin yazdıklarım doğrulardan kaşıntı duyan biri, söyle ikinci sahte Abbas  
 
Abbas
26.11.2022 10:40
ikinci Abbas yüzünden adımı değiştirecem, yazsın hıyarto  
 
halük ülkü
26.11.2022 10:37
imam bozuntusu bu dediğin lafdan anlaşılan senin gözün hailkın kadınında ve kızında sen bir at gözlüğü tak ve düz önüne baksenden bırak imam olmayı senden memur bile olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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