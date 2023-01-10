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Önce komiser şimdi de okul müdürü. 100’den fazla kadının görüntüsünü çekip arşivlemiş

Markette bir kadının etek altı görüntüsünü çeken komiser olayından sonra ilginç bir olay daha yaşandı. Şimdi ise yüzden fazla kadının cinsel fotoğraflarını arşivleyen ve tek tek sapıkça isimler veren kişinin bir okul müdürü olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:45
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Kadınların gizlice fotoğrafını çeken sapığın okul müdürü olduğu ortaya çıktı

Önce komiser şimdi de okul müdürü. 100’den fazla kadının görüntüsünü çekip arşivlemiş
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Birkaç gün arayla gelen iki haber vatandaşları şaşkına uğrattı. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markette alışveriş yapan bir kadının yanına eğilerek telefonuyla etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan kişinin komiser olduğu ortaya çıkmıştı. Son haberde ise İstanbul’da yakalanan ve kadınların etek altı görüntüsünü çeken kişinin okul müdürü olduğu tespit edildi.

ERZURUM’DAN İSTANBUL’A GEZMEK İÇİN GELMİŞ

Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı. İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti.

ÇİRKİN İSİMLER VEREREK ARŞİVLEMİŞ! 100 MAĞDUR KADIN VAR…

Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere "eteği g..üne sığmayan", "leoparlı kadın", "kod valizli", "lila şortlu", "mavili tatlı kız" gibi çirkin isimler verdi.

YAKALANINCA "PİŞMANIM" DEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.

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Memo
10.01.2023 12:18
İşte 100 yıldır getirilen düzenin sonu, o zalimlere cehennem ateşi hak olmuştur  
 
Kemalist
10.01.2023 12:02
Bu erzurum neymişte haberimiz yokmuş..... Kuran kurslarında tecavüz, okul müdürü istanbulda kadınları videolamak vay anasını yav.. Bakalım daha neler çıkacak...  
 
merdanoğlu
10.01.2023 12:01
ruh hastası insanlar hapisle düzelmez psikiyatrik tedavi gerekir  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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