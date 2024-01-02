Kadınların korkulu rüyası sona mı eriyor

Medikal estetik uzmanı Dr. Sevgi Ekiyor, selülit sorunu yaşayanlara çok özel bir tedavi yöntemini açıkladı anlattı. İşte o bilgiler...

Mezoterapi hem zayıflamak hem de selüülit ve çatlak problemlerinin önüne geçmek için bilinen en eski yöntem. Kullanılan ilaçların güvenirliliği epeyce yüksek ve kanıtlanmış...Kullanılan ağrı kesicilere göre 70 kat daha düşük yan etki riski bulunuyor. Kokteylleri vazgeçilmez bir hal aldı.

Dr. Sevgi Ekiyor, şunları söyledi:

“ Mezoterapi medikal estetik alanında en çok kullanılan ve yarar sağlayan bir yöntemdir. Sorun yaşanan bölgeye bir ilaç kokteyli hazırlanıyor ve o bölgeye enjeksiyon yapılıyor.

Bütün vücuda uygulanabilir. Saç dökülmesi, leke, akne problemi, gözenek problemi, selülit, çatlak ve cilt sıkılaştırmakta kullanım alanı buluyor. 6 aylık periyodlar halinde tedavi uygulanıyor.”