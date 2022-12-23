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Taliban kadınlara eğitim yasağını böyle savundu: Türkiye gibi olmayacağız

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Yüksek Öğrenim Bakanı Nadeem, kadınların üniversite eğitimini yasaklama kararını “Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil, saf İslam istediklerini” savundu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:21
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Kadınların okullara gitmesini yasaklayan Taliban yasağını Türkiye üzerinden savundu

Taliban kadınlara eğitim yasağını böyle savundu: Türkiye gibi olmayacağız
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Afganistan'daki Taliban yönetimi, kadınlar üzerindeki baskıyı artırarak, tüm üniversitelerde kadınların eğitimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.

Böylece, Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklanmış oldu.

"KİMSENİN HİMAYESİNDE DEĞİLİZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Taliban yönetiminin aldığı kararla ilgili tepkiler dünyada çığ gibi büyürken, Yüksek Öğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem'den bir açıklama geldi.

Nadeem, “İslam'da kadının statüsünün belli olduğunu, bundan fazlasının verilemeyeceğini” iddia ederek, “Cenâb-ı Hak bize güç vermiş, şeriatı güzel uygulayabiliriz, kimseden korkmuyoruz, kimsenin himayesinde değiliz” ifadelerini kullandı.

"SAF İSLAM İSTİYORUZ"

Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından gösterilen tepkilere de değinen Nadeem, “Kur'an'da ve hadislerde bile hiç kimse kadınların 'çağdaş ilimler' öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez, bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil, saf İslam istiyoruz” dedi.

İBRAHİM KALIN KARARI ELEŞTİRMİŞTİ

Taliban'ın kadınların eğitimini kısıtlama kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, karara ilişkin olarak, “Taliban yönetimi Afganistan’da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapılan bir açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

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