Kadınların sesi oldu! CHP'li Aylin Nazlıkaya'dan HÜDA-PAR'a karşı tarihe geçecek çıkış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, HÜDA-PAR’ın "'Aile hakemliği'" çağrısına ilişkin; "2025’i Aile Yılı ilan eden AKP, bu gerici zihniyeti Meclis’e soktu. Biz kadınlar bu gerici ve kadın düşmanı zihniyetin palazlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ne cüret? Kadının kılığına kıyafetine karışanlar, kaç çocuk doğuracağından hamile iken sokağa çıkıp çıkılmayacağına kadar kadının kararlarına karışanlardan bıktık, usandık. Haddinizi bilin. Kadınlar evlenmek istediğinde size sormadığı gibi boşanmak istediğinde de ne size soracak ne de izin alacak" dedi.

HÜDA-PAR Kadın ve Aile Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen "Son Kale Aile" temalı panelde, ailenin, toplumsal cinsiyet odaklı Batılı feminist paradigmadan kurtulması gerektiği ileri sürülerek, sorun yaşayan, boşanma eşiğinde olan, boşanma amacıyla mahkemeye müracaat eden ailelerin başvurabileceği veya yönlendirilebileceği bir "aile hakemliği" sistemine geçilmesine yönelik önerilerde bulunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, HÜDA-PAR’ın “Aile hakemliği” çağrısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

''Seçim Beyannamesi’nde açıkça belirttiği üzere; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan, parlamenter sistemi eleştiren, karma eğitime son vermeyi, süresiz nafakayı kaldırmayı, kadınların çalışma hayatındaki varlığını sınırlandırmayı, 6284'ü değiştirmeyi hedefleyen zihniyet iş başında. ‘Sözde’ aile kurumuna sahip çıkılması iddiasında bulunan kadın düşmanı zihniyet boşanmaları sınırlamak ve kadınları şiddet sarmalına hapsetmek istiyor. Bunu yaparken de aile kurumunun zayıfladığını, boşanmaların arttığını, evlilik yaşının yükseldiğini ve gayrı meşru ilişkilerin arttığını söyleyerek bir algı oluşturmak istiyor.

"İÇİNDE ŞİDDET OLAN BİR AİLENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAK KADINI VE ÇOCUĞU FEDA ETMEK DEMEKTİR"

Her daim erkekten yana saf tutan HÜDA-PAR, kadını köle gibi gören, bekar kadınları sahiplendirmekten bahseden bir partidir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2024 yılı verilerine göre, 259’u şüpheli olmak üzere en az 653 kadın cinayeti işlendi. Kadınlar en çok güvende olmaları gereken yerde yani evlerinde ya evli oldukları ya da boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Bu ülkede kadınlar evlilik teklifini reddettiği için öldürüldüğünde ‘tutku indirimi’ verildi. Haberin var mı HÜDA-PAR? Sanki kadınlar keyiften boşanıyormuş algısı yaratılmak isteniyor. Kadınlar, üzerinde sigara söndürüldüğü, her gün ölümle burun buruna geldiği için boşanmak zorunda kalıyor. Farkında mısın HÜDA-PAR? Aile kurumu toplumun temel yapı taşıdır ve hiç şüphesiz bizim için çok değerlidir. Ancak içinde şiddet olan bir ailenin bütünlüğünü savunmak kadını ve çocuğu feda etmek demektir.

"BU NE CÜRET?"