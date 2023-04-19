Kadınların yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Pendik'te iki kadının yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kadınlar önce birbirlerinin otomobillerine zarar verdi. Ardından da tekmeler ve yumruklarla kavga etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, "erkekler bitti şimdi sıra size mi geldi"diye kadınlara bağırdı.

İHA'nın haberine göre, kadın sürücü ters şeritli bir yolda karşı karşıya geldi. Kadın sürücüler birbirine yol vermezken 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücüler birbirlerinin araçlarına tekme ve yumruklar atarak zarar vermeye çalıştı. Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.