Kadir inanır felç mi oldu? Eşinden açıklama geldi

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumu merak konusu oldu.

Geçtiğimiz Mart ayında beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın, sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu iddia edildi.

Yeşilçam'ın duayen oyuncusunun hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

75 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı.

İnanır, 1 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılmıştı. Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, durumu iyiye giden İnanır'ın rehabilite sürecinde olduğunu ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.

'FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI

Fizik tedaviye devam eden Yeşilçam'ın usta oyuncusunun felç kaldığı iddiası, dün birçok haber sitesinde ve sosyal medyada yer aldı. İnanır'ın hayranlarını korkutan söylentilerin ardından; Jülide Kural'dan açıklama geldi.

"ELBETTE ZORLU BİR SÜREÇ"

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan sanatçının sağ kol ve sağ bacağının felç olduğu haberlerini yalanlayan Kural, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir'in tedavisi olumlu yönde devam ediyor. Böyle haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Elbette zorlu bir süreç ama güçlü iradesiyle daha da iyi olacak. Yalan haberlere kulak asmayın lütfen."

Jülide Kural, Kadir İnanır'a kapsamlı bir tedavi uygulandığını da belirtti.