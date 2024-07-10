Kadir İnanır kimdir?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuş Türk sinema ve tiyatro oyuncusu ve yönetmeni. Yeşilçam'ın en önemli ve üretken oyuncularından biri olarak kabul edilir.

Fatsa'da ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı olarak devam etti.

Liseyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü kazandı.

Üniversite eğitimi sırasında tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve çeşitli tiyatro topluluklarında oyunlar sergiledi.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1968 yılında Dormen Tiyatrosu'nda başladı.

1970 yılında sinemaya adım attı ve kısa sürede Türk sinemasının en popüler oyuncularından biri haline geldi.

180'den fazla sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol aldı.

Başrollerini oynadığı "Atatürk" (1981), "Yaban" (1982), "Kurtuluş Savaşı" (1993) gibi filmler Türk sinemasının klasikleri arasında yer alır.

Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da oldukça seçici davranmıştır ve genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştı.

5 Altın Portakal Film Festivali Ödülü, 1 Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülü ve 1 Ankara Film Festivali Ödülü dahil olmak üzere birçok prestijli ödülün sahibi olmuştu.

1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı ile taltif edilmişti.

1986 yılında oyuncu Serpil Çakmaklı ile evlendi.

2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği mesajlar nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda beraat etti.

2023 yılında beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdi ve uzun süre hastanede tedavi gördü.

Halen tedavisi devam etmekte.

Kadir İnanır, Türk sinemasının en önemli ve saygın isimlerinden biridir. Başarılı oyunculuğu ve karizmatik kişiliğiyle sinemaseverlerin kalbinde yer edinmişti.

Kadir İnanır halen hayattadır ve 75 yaşındadır. 2024 yılında geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle halen tedavisine devam etmekte.