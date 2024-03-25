Kadir İnanır’dan flaş haber. Entübe edilmişti

Ayşe Memiş
Kadir İnanır’dan flaş haber. Entübe edilmişti
Hastaneye kaldırılan ve entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır’dan güzel haber geldi.

Efsane oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Usta oyuncusun inme geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenilmişti.

Kadir İnanır’dan bu kez güzel haber geldi.

Hayat arkadaşı Jülide Kural da açıklama yaparak İnanır’ın uyandırılacağını söyledi.

Kural şöyle dedi:

Uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim.

640xauto-002.webp

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

vmjcuab35ko-mx9dsizqdw.webp

İlgili Haberler
Fahrettin Koca’dan Kadir İnanır açıklaması
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama. Hastaneye kaldırılmıştı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Balıkesir'de 15 dakikalık yağış yolları göle çevirdi Gündem
Balıkesir'de 15 dakikalık yağış yolları göle çevirdi
Beşiktaş yarı finale yükseldi Spor
Beşiktaş yarı finale yükseldi
Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı Spor
Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı Gündem
Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı askeri helikopterle kurtarıldı
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat Gündem
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı Spor
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı