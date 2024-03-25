Kadir İnanır’dan flaş haber. Entübe edilmişti

Efsane oyuncu Kadir İnanır rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.

Usta oyuncusun inme geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenilmişti.

Kadir İnanır’dan bu kez güzel haber geldi.

Hayat arkadaşı Jülide Kural da açıklama yaparak İnanır’ın uyandırılacağını söyledi.

Kural şöyle dedi:

Uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim.

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.