Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İstanbul’da evinden rahatsızlanan efsane sanatçı Kadir İnanır 2 gün önce entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan geldi.

Basın mensuplarına yapılan açıklamada İnanır’ın kollarını ve bacaklarını oynattığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı.

Hayat arkadaşı Jülide Kural da açıklama yaparak İnanır’ın uyandırılacağını söylemişti.

Kural şöyle demişti:

Uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim.