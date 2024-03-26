Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul’da evinden rahatsızlanan efsane sanatçı Kadir İnanır 2 gün önce entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam’dan geldi.

Basın mensuplarına yapılan açıklamada İnanır’ın kollarını ve bacaklarını oynattığı bildirildi.

kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi.jpg

Açıklamada şöyle denildi:

Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı.

Hayat arkadaşı Jülide Kural da açıklama yaparak İnanır’ın uyandırılacağını söylemişti.

Kural şöyle demişti:

Uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim.

640xauto-002.webp

İlgili Haberler
Kadir İnanır’dan flaş haber. Entübe edilmişti
Fahrettin Koca’dan Kadir İnanır açıklaması
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama. Hastaneye kaldırılmıştı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı Gündem
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı
Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer Magazin
Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı' Gündem
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı'
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı Spor
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu Yerel Haberler
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu